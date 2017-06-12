В Москве ОМОН задержанных избивает дубинками: видео
Представители объединенной группы общественного наблюдения заявили о жестоких избиениях задержанных на Тверском бульваре в Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-инфо.
"Сотрудники полиции бьют людей головой об автозак и дубинками по ногам", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что количество задержанных увеличилось.
В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.
Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW- The Insider (@the_ins_ru) 12 червня 2017 р.
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