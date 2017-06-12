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В Москве ОМОН задержанных избивает дубинками: видео

12.06.2017 17:11
Количество задержанных увеличилось до 700 человек, их силовики бьют дубинками по ногам
В Москве ОМОН задержанных избивает дубинками: видео
Фото: EPA

Представители объединенной группы общественного наблюдения заявили о жестоких избиениях задержанных на Тверском бульваре в Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-инфо.

"Сотрудники полиции бьют людей головой об автозак и дубинками по ногам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество задержанных увеличилось.

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В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.


12 июня сообщалось, что были задержаны 258 человек на акциях протеста в РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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