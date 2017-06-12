В Москве ОМОН задержанных избивает дубинками: видео

Количество задержанных увеличилось до 700 человек, их силовики бьют дубинками по ногам

Представители объединенной группы общественного наблюдения заявили о жестоких избиениях задержанных на Тверском бульваре в Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-инфо.

"Сотрудники полиции бьют людей головой об автозак и дубинками по ногам", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что количество задержанных увеличилось.





В Москве задержали более 400 участников акции протеста, а в Санкт- Петербурге - более 300.

Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW - The Insider (@the_ins_ru) 12 червня 2017 р.









12 июня сообщалось , что были задержаны 258 человек на акциях протеста в РФ.



