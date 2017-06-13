Еврокомиссия начнет процесс против стран из-за квот по беженцам

Под угрозой начала юридического процесса за невыполнение законных обязательств оказались Польша, Венгрия и Чехия

Европейская комиссия решила начать юридический процесс против трех восточноевропейских стран, которые не хотят выполнять квоты по распределению беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Письма с формальным уведомлением отправят Польше и Венгрии. В списке также Чехия.



В Брюсселе не опровергли и не подтвердили информацию.

6 июня Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза.



