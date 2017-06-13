Еврокомиссия начнет процесс против стран из-за квот по беженцам
13.06.2017 03:58
Под угрозой начала юридического процесса за невыполнение законных обязательств оказались Польша, Венгрия и Чехия
Фото: EPA
Европейская комиссия решила начать юридический процесс против трех восточноевропейских стран, которые не хотят выполнять квоты по распределению беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Письма с формальным уведомлением отправят Польше и Венгрии. В списке также Чехия.
В Брюсселе не опровергли и не подтвердили информацию.
6 июня Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза.
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