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Еврокомиссия начнет процесс против стран из-за квот по беженцам

13.06.2017 03:58
Под угрозой начала юридического процесса за невыполнение законных обязательств оказались Польша, Венгрия и Чехия
Еврокомиссия начнет процесс против стран из-за квот по беженцам
Фото: EPA

Европейская комиссия решила начать юридический процесс против трех восточноевропейских стран, которые не хотят выполнять квоты по распределению беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Письма с формальным уведомлением отправят Польше и Венгрии. В списке также Чехия.

В Брюсселе не опровергли и не подтвердили информацию.

6 июня Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Европейского Союза. 

Читайте также: Для Польши прием беженцев хуже санкций ЕС - глава МВД страны

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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