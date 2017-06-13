Канада выделяет $100 млн на борьбу с полиомиелитом в мире

Деньги по большей части пойдут на борьбу с полиомиелитом в трех странах, где еще есть эпидемия

Правительство Канады приняло решение выделить в течение трех лет $100 млн на борьбу с полиомиелитом в мире. Об этом заявила министр международного развития страны, передает Укринформ.



Канада намерена приложить больше усилий в борьбе с полиомиелитом в Афганистане, Пакистане и Нигерии.



Деньги дадут на воплощение Стратегического плана Глобальных инициатив по ликвидации полиомиелита, который администрирует ВОЗ.



"Учитывая, что эпидемия полиомиелита сейчас бурлит только в трех государствах мира, а в этом году было зарегистрировано всего пять случаев распространения болезни, глобальная ликвидация полиомиелита сейчас ближе, чем когда-либо. Канада остается привержена своим обязательствам по сотрудничеству с канадскими и международными партнерами ради полного искоренения полиомиелита до 2020 года", - сообщили в министерстве.



Полиомиелит поражает детей до 5 лет и может вызвать необратимый паралич. Одним из наиболее эффективных способов предупреждения заболевания является массовая вакцинация.



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