Акции протеста в РФ: Силовики задержали более 1200 человек
Вчера в Москве во время проведения антикоррупционной акции протеста, организованной сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, силовики задержали 866 человек. Об этом сообщает ОВД-инфо.
"Их развезли по 42 ОВД. На 04:00 в 11 отделах полиции остаются 32 человека как минимум", - отмечается в сообщении.
По информации российского издания Фонтанка, 400 задержанных на Марсовом поле жителей Санкт-Петербурга оставили ночевать в отделах полиции.
Около 140 задержанных - несовершеннолетние.
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Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.
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