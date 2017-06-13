Путин рассказал детали о дочерях, зятьях и внуках

У президента России Владимира Путина и его бывшей жены Людмилы есть две дочери - Мария и Екатерина

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что его две дочери не занимаются никаким крупным бизнесом. Об этом он сказал в первой серии интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает служба Би-би-си со ссылкой на СМИ РФ.

Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь, и он с ними видится.

Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, зачастую мнения бывают разными.

"Бывают и отличные. Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери, - ред) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием", - отметил Путин.

Отвечая на вопрос, любит ли он своих внуков, Путин сказал: "Очень".

Однако добавил, что редко с ними видится.

У Путина и его бывшей жены Людмилы есть две дочери - Мария и Екатерина.

Мария занимается наукой и замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном, у них есть дочь.

Екатерина носит фамилию Тихонова.

15 марта 2016 года сообщалось, что она возглавляет фонд Иннопрактика, который занимается проектом научной долины МГУ.

СМИ сообщали, что она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым.

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