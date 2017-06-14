Личный адвокат Трампа даст показания в Сенате

Слушания состоятся 5 сентября

Личный адвокат президента США Дональд Трампа Майкл Коэн 5 сентября даст показания перед комитетом Сената по разведке по делу о вмешательстве РФ в американские президентские выборы, сообщает Reuters.

"Я намерен принять повестку в суд и дать показания перед постоянным избирательным комитетом Палаты представителей 5 сентября", - сказал Коэн.

13 июня в Сенате по этому же делу выступил с показаниями генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Во время слушания он заявил, что предположения о том, что он мог быть причастным к вмешательству в президентские выборы в США, нарушению демократического процесса и имел контакты с российскими чиновниками - это "ужасная ложь".

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