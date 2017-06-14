Генпрокурор США признал, что обсуждал Украину с послом РФ

Сешнс сообщил, что говорил с Кисляком об Украине. Однако подробностей и других тем разговора он вспомнить не смог

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что обсуждал ситуацию в Украине с послом РФ в США Сергеем Кисляк. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате по расследованию вмешательства РФ в американские президентские выборы.

Вопрос об обсуждении Украины между Сешнсом и Кисляком задал сенатор Джон Маккейн.

"Поднимали ли вы вопрос о вашей обеспокоенности аннексией Крыма Россией", - спросил Маккейн.

"Да, это один из вопросов, которые я четко помню, что обсуждал за день до встречи с послом России я встречался с послом Украины…И я говорил с Кисляком об этом", - ответил он, добавив, что сам Кисляк такой разговор отрицал.

На другие вопроса Маккейна о разговоре Сешнса и Кисляка, в том числе, обсуждалась ли тема Сирии и национальной безопасности США на фоне агрессии РФ, генпрокурор США в очередной раз ответил, что не помнит.

Как сообщалось ранее, предположения о том, что Сешнс мог быть причастным к вмешательству в президентские выборы в США, нарушению демократического процесса и имел контакты с российскими чиновниками генпрокурор назвал "ужасной ложью". Также он отрицал свое влияние на изменение внешней политики по отношению к Украине в вопросе предоставления летального оружия.

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