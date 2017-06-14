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В Лондоне горит высотный жилой дом

14.06.2017 05:48
Вероятно, огнем охвачены все 24 этажа здания. Есть риск, что здание рухнет. Полиция эвакуирует жителей
В Лондоне горит высотный жилой дом
Фото: скриншот видео

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. Вероятно, огнем охвачены все 24 этажа здания. Об этом сообщает Би-би-си.

На место были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей. По данным журналистов, есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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