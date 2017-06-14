В Лондоне горит высотный жилой дом

Вероятно, огнем охвачены все 24 этажа здания. Есть риск, что здание рухнет. Полиция эвакуирует жителей

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. Вероятно, огнем охвачены все 24 этажа здания. Об этом сообщает Би-би-си.

На место были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей. По данным журналистов, есть риск, что здание рухнет.

Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

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