Пожар в жилом доме Лондона: травмы получили 30 человек

Пока нет точной информации, остались ли еще люди внутри здания

В результате пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне травмы получили 30 человек. Об этом сообщает The Associated Press‏ .

"30 человек были приняты в пять городских больниц после массивного пожара в высотке", - отметили медики лондонской скорой помощи.





Пока неизвестно остались ли еще люди внутри здания.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара

На месте пожара находятся более 20 бригад скорой помощи, а также 200 спасателей и 45 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.