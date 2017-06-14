Пожар в жилом доме Лондона: травмы получили 30 человек
14.06.2017 09:17
Пока нет точной информации, остались ли еще люди внутри здания
Фото: EPA
В результате пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне травмы получили 30 человек. Об этом сообщает The Associated Press .
"30 человек были приняты в пять городских больниц после массивного пожара в высотке", - отметили медики лондонской скорой помощи.
Пока неизвестно остались ли еще люди внутри здания.
Спасатели продолжают ликвидацию пожара
На месте пожара находятся более 20 бригад скорой помощи, а также 200 спасателей и 45 пожарных машин.
Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое человек.
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