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Пожар в жилом доме Лондона: травмы получили 30 человек

14.06.2017 09:17
Пока нет точной информации, остались ли еще люди внутри здания
Пожар в жилом доме Лондона: травмы получили 30 человек
Фото: EPA

В результате пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне травмы получили 30 человек. Об этом сообщает The Associated Press‏ .

"30 человек были приняты в пять городских больниц после массивного пожара в высотке", - отметили медики лондонской скорой помощи.

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Пока неизвестно остались ли еще люди внутри здания.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара

На месте пожара находятся более 20 бригад скорой помощи, а также 200 спасателей и 45 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали двое человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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