Пожар в Лондоне: число жертв выросло до 12
15.06.2017 02:25
В полиции отмечают, что количество жертв самого масштабного за последние 29 лет пожара может вырасти
Фото: EPA
Жертвами масштабного пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне стали 12 человек. Новую информацию сообщила полиция в Twitter.
В полиции отмечают, что количество погибших может еще вырасти.
Ранее полиция сообщала о шести жертвах. Травмы получили по меньшей мере 30 человек.
Огонь в доме вспыхнул в среду, 14 июня, до рассвета, когда большинство жителей еще спали. Причина пожара пока неизвестна.
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