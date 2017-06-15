Пожар в Лондоне: число жертв выросло до 12

В полиции отмечают, что количество жертв самого масштабного за последние 29 лет пожара может вырасти

Жертвами масштабного пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне стали 12 человек. Новую информацию сообщила полиция в Twitter.



В полиции отмечают, что количество погибших может еще вырасти.

Ранее полиция сообщала о шести жертвах. Травмы получили по меньшей мере 30 человек.

Огонь в доме вспыхнул в среду, 14 июня, до рассвета, когда большинство жителей еще спали. Причина пожара пока неизвестна.

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