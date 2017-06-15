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Пожар в Лондоне: число жертв выросло до 12

15.06.2017 02:25
В полиции отмечают, что количество жертв самого масштабного за последние 29 лет пожара может вырасти
Пожар в Лондоне: число жертв выросло до 12
Фото: EPA

Жертвами масштабного пожара в жилом 27-этажном доме в Лондоне стали 12 человек. Новую информацию сообщила полиция в Twitter.

В полиции отмечают, что количество погибших может еще вырасти. 

Ранее полиция сообщала о шести жертвах. Травмы получили по меньшей мере 30 человек. 

Огонь в доме вспыхнул в среду, 14 июня, до рассвета, когда большинство жителей еще спали. Причина пожара пока неизвестна.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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