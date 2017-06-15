Французские власти подтвердили покупку семьей Путина двух домов

Два дома на юге Франции в курортном городе Биарриц принадлежат семье российского президента

Заместитель мэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердил журналу Time, что два дома на юге страны принадлежат семье президента России Владимира Путина.

Известно, что в 2012 году дом купил предполагаемый зять Путина Кирилл Шамалов.



Кастаньед отметил, что все дома куплены законным путем и прошли все проверки.



В Биарриц ежегодно приезжала бывшая жена Путина Людмила. Это подтвердил изданию почетный консул России. Она останавливалась в гостинице или доме, которые принадлежит "общему другу из петербургского круга Путина".

Ранее Путин заявил, что его две дочери не занимаются никаким крупным бизнесом. У Путина и его бывшей жены Людмилы есть две дочери - Мария и Екатерина.

СМИ сообщали, что Екатерина носит фамилию Тихонова и она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым.

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