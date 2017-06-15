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Французские власти подтвердили покупку семьей Путина двух домов

15.06.2017 05:55
Два дома на юге Франции в курортном городе Биарриц принадлежат семье российского президента
Французские власти подтвердили покупку семьей Путина двух домов
Владимир Путин (фото - EPA)

Заместитель мэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердил журналу Time, что два дома на юге страны принадлежат семье президента России Владимира Путина

Известно, что в 2012 году дом купил предполагаемый зять Путина Кирилл Шамалов. 

Кастаньед отметил, что все дома куплены законным путем и прошли все проверки. 

В Биарриц ежегодно приезжала бывшая жена Путина Людмила. Это подтвердил изданию почетный консул России. Она останавливалась в гостинице или доме, которые принадлежит "общему другу из петербургского круга Путина".

Ранее Путин заявил, что его две дочери не занимаются никаким крупным бизнесом. У Путина и его бывшей жены Людмилы есть две дочери - Мария и Екатерина.

СМИ сообщали, что Екатерина носит фамилию Тихонова и она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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