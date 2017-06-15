Покушение на конгрессмена в США: состояние политика критическое
Раненый при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает Радио Свобода.
Жизни еще троих пострадавших в результате покушения ничего не угрожает. Это два охранника и сотрудник аппарата Конгресса.
Нападавший скончался от ранений, полученных при задержании. Это 66-летний Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл, штат Иллинойс.
14 июня Ходгкинсон на бейсбольном поле открыл огонь из винтовки и ранил трех человек, в том числе члена Палаты представителей Стивена Скализа. Полиция подстрелила нападавшего.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:00
-
вчера
16:21
-
вчера
15:42
-
вчера
15:34
-
вчера
13:09
Новости партнеров
- 56225
- 21812
- 16624
- 12412
- 10340