USD:  25.82  26.10   EUR:  28.78  29.36  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Покушение на конгрессмена в США: состояние политика критическое

15.06.2017 06:23
Конгрессмен Скализ перенес операцию. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает
Покушение на конгрессмена в США: состояние политика критическое
Стив Скализ (фото - The Fringe)

Раненый при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает Радио Свобода

Жизни еще троих пострадавших в результате покушения ничего не угрожает. Это два охранника и сотрудник аппарата Конгресса. 

Нападавший скончался от ранений, полученных при задержании. Это 66-летний Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл, штат Иллинойс. 

14 июня Ходгкинсон на бейсбольном поле открыл огонь из винтовки и ранил трех человек, в том числе члена Палаты представителей Стивена Скализа. Полиция подстрелила нападавшего. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 