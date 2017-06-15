Покушение на конгрессмена в США: состояние политика критическое

Конгрессмен Скализ перенес операцию. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает

Раненый при вооруженном нападении в штате Виргиния американский конгрессмен Стив Скализ находится в критическом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает Радио Свобода.



Жизни еще троих пострадавших в результате покушения ничего не угрожает. Это два охранника и сотрудник аппарата Конгресса.



Нападавший скончался от ранений, полученных при задержании. Это 66-летний Джеймс Ходгкинсон из города Белвилл, штат Иллинойс.



14 июня Ходгкинсон на бейсбольном поле открыл огонь из винтовки и ранил трех человек, в том числе члена Палаты представителей Стивена Скализа. Полиция подстрелила нападавшего.

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