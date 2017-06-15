В Британии лидер либерал-демократов ушел в отставку из-за религии

По словам Тима Фэррона, быть одновременно верующим христианином и лидером партии стало для него невозможным

Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Фэррон объявил об уходе в отставку. По его словам, быть одновременно верующим христианином и лидером партии стало для него невозможным. Об этом сообщает Би-би-си.

"Быть политическим лидером, особенно такой прогрессивной либеральной партии, и жить как преданный христианин, следовать библейским учениям, стало для меня невозможным", - говорится в заявлении Фэррона.

Политик отметил, что в ходе предвыборной кампании ему нужно было проявлять больше мудрости, отвечая на вопросы, касающиеся его религиозных убеждений. По словам Фэррона, фокусирование журналистов на этих вопросах отвлекло внимание от предвыборной программы либерал-демократов.

"Ко мне стали подозрительно относиться из-за моей веры. А значит мы обманываем себя, когда утверждаем, что живем в толерантном, либеральном обществе. Вот почему я решил покинуть пост лидера либерал-демократов", - пояснил Фэррон.

"Я либерал до мозга костей. А это значит, что я считаю нужным защищать права и свободы людей независимо от их веры", - добавил он.

Во время предвыборной кампании Фэррона часто спрашивали о том, как он относится к гомосексуальным отношениям и абортам. Это было связано с тем, что ранее он говорил, что это "грех" и "неправильно".

Накануне еще один член Либерално-демократической партии, открытый гей лорд Брайан Паддик заявил, что уходит с поста "теневого" министра внутренних дел из-за "некоторых взглядов" Фэррона.

На прошедших 8 июня досрочных парламентских выборах либерал демократы получили 12 мандатов. По словам источников Telegraph, теперь возглавить партию может Джо Суинсон.

Как сообщалось ранее, после досрочных выборов в состав палаты общин войдет 207 женщин-депутатов.

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10 июня сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй сформирует в Британии консервативное правительство меньшинства. Таков итог переговоров консерваторов с Демократической юнионистской партией, представляющей интересы протестантов Северной Ирландии и обладающей 10 местами в парламенте, необходимыми для вотума доверия правительству Мэй

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