В США расследуют возможное препятствование Трампа правосудию - WP

Ранее Трамп якобы заручился гарантией, что ФБР не станет "копать под него", однако, утверждают источники WP, все изменилось с увольнением Джеймса Коми

Спецсоветник по расследованию вмешательства РФ в прошлогодние выборы американского президента Роберт Мюллер допрашивает представителей разведки по делу о возможном препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа. Такую информацию со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне сообщает газета The Washington Post.

"Такие действия Мюллера ознаменовали серьезный поворотный момент в почти годичном расследовании ФБР, которое до недавнего времени было сосредоточено на вмешательстве России во время президентской кампании и том, была ли какая-либо координация между кампанией Трампа и Кремлем. По словам чиновников, расследователи также ищут любые доказательства возможных финансовых преступлений соратников Трампа", - говорится в статье.

Как пишут авторы материала, в январе Трамп заручился гарантией тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми о том, что против него не будет вестись расследование. Источники газеты подчеркивают, что все изменилось после увольнения Коми.

По словам чиновников, расследование против президента началось спустя несколько дней после того, как 9 мая был уволен Коми. Команда Мюллера "активно работает с потенциальными свидетелями внутри и вне правительства".

Как утверждают пять разных источников WР, на этой неделе действующий глава Нацразведки США Дэн Коутс, начальник Агентства нацбезопасности Майк Роджерс и бывший замглавы АНБ Ричард Леджетт согласились дать показания расследователям Мюллера.

"Расследование проводится тайно, потому сейчас неясно, сколько еще человек были допрошены ФБР", - уточнили в газете.

В АНБ уже лаконично заявили, что намерены "полностью сотрудничать со спецсоветником". Офис директора Нацразведки и Леджетт проигнорировали запрос издания на комментарий, а Белый дом все запросы на информацию о процессе расследования перенаправляет к личному адвокату Трампа Марку Касовицу.

Ранее СМИ сообщали, что хозяин Белого дома якобы хочет уволить Мюллера, который пожелал заняться "очисткой команды Трампа". Президент заявил, что подобные назначения - это "охота на ведьм". В Белом доме отрицают намерение уволить спецрасследователя.

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Сегодня, 15 июня, друг Коми Дэниэл Ричман обещал передать все находящиеся в его распоряжении записи экс-директора ФБР о его беседах с президентом.

5 сентября личный адвокат Трампа даст показания перед комитетом Сената США по разведке по делу о вмешательстве РФ в выборы.

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