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В Британии продадут с аукциона "Майн кампф" с автографом Гитлера

15.06.2017 12:52
Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце
В Британии продадут с аукциона "Майн кампф" с автографом Гитлера
Фото: аукционный дом Silverwoods

На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с автографом автора. Об этом сообщает Би-би-си.

Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце.

Книга будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро в округе Ланкашир.

Ожидается, книгу удастся продать не менее, чем за 1 тысячу фунтов (более $1 275).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера.

"В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу", - заявил Томпсон.

"Майн кампф" ("Моя борьба") была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии.

Гитлер старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.

Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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