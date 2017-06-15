Новым премьер-министром Сербии может стать лесбиянка - СМИ
Президент Сербии Александр Вучич предложил на пост премьер-министра Ану Брнабич, которая занимает должность министра государственного управления и местного самоуправления и открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации. Об этом сообщает B92.
Президент охарактеризовал Брнабич как человека, имеющего высокие профессиональные и личные качества.
На следующей неделе парламент должен официально утвердить правительство Брнабич, поскольку для этого есть достаточное количество голосов.
"Брнабич станет первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны", - отмечается в сообщении.
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