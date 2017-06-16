Белый дом: Существующие санкции против РФ уже эффективны

Администрация Трампа, вероятно, не поддерживает усиление санкций, принятое накануне Сенатом

Существующие санкции против Российской Федерации - уже эффективный. Об этом заявили в Белом доме, передает Reuters.

Заявление было сделано после того, как Сенат почти единогласно проголосовал за усилений санкций против РФ.

Как сообщалось ранее, Сенат США почти единогласно утвердил ужесточение санкций против РФ и Ирана. За поправки в законопроект проголосовали 98 сенаторов, против - 2. Один из главных пунктов, внесенных в законопроект - запрет президенту США Дональду Трампу снимать или смягчать санкции без одобрения Конгресса.

Для вступления законопроекта в силу необходимы одобрение в Палате представителей и подпись Трампа.

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