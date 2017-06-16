В ООН создали Контртеррористическое управление

Задача созданной структуры - устранение условий, способствующих распространению терроризма, а также борьба с ним

Делегаты 71-й сессии Генеральной ассамблеи по рекомендации генерального секретаря Антониу Гутерриша приняли решение учредить в Секретариате ООН Контртеррористическое управление. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Генеральная ассамблея подчеркивает необходимость обеспечить наличие у Контртеррористического управления, которое будет возглавлять заместитель генерального секретаря, достаточных ресурсов для осуществления мероприятий, предусмотренных его мандатом", - говорится в принятой резолюции.

Главная задача новой структуры будет сводиться к реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН. Она представляет собой план действий по устранению условий, способствующих распространению терроризма, а также по борьбе с ним. В стратегии также предлагаются меры по укреплению потенциала государств и ООН в этой области.

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В документе подчеркивается необходимость всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы борьбы с терроризмом.

"Генеральный секретарь считает, что борьба с терроризмом и предотвращение воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам ООН в ее усилиях по противостоянию угрозам мира и безопасности. Поэтому он надеется, что эта реформа структуры контртеррористической системы ООН будет способствовать наращиванию усилий ООН в деле предотвращения конфликтов, укрепления мира и развития", - говорится в заявлении, с которым от имени генерального секретаря ООН выступил его пресс-секретарь.

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