Северокорейские моряки могли захватить российскую яхту - СМИ
В северо-западной части Японского (Восточного) моря судном КНДР, возможно, была захвачена российская приморская яхта Katalexa. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.
"Мы следим за развитием ситуации и проверяем информацию о возможном захвате приморской яхты", - отметил пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Самсонов.
По его словам, посольство обратилось с соответствующими запросами в министерство иностранных дел и у пограничным властям Северной Кореи.
"За ситуацией также следит генеральное консульство РФ в Чондине", - добавил он.
В морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что в четверг получили информацию о захвате. Эти данные, по словам представителя МСКЦ, "проверяется по каналам МИД".
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