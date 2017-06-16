Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль

Коль умер в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет. На протяжении 1982-1998 годов он занимал пост канцлера сначала ФРГ, а затем объединенной Германии

Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Bild.



Экс-глава немецкого правительства умер сегодня утром, 16 июня, в своем доме в родном Людвигсхафене на западе Германии.



Коль занял пост канцлера ФРГ (Западной Германии) в 1982 году. Сыграл огромную роль в процессе объединения ФРГ и ГДР. После восстановления единства страны (1990 год) занимал должность канцлера объединенной Германии еще восемь лет.







Коль в компании премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана, 1985 год





Коль и папа римский Иоанн Павел II, 1998 год

Коль также сделал вклад в завершение холодной войны и объединение Европы, результатом которого стало создание Евросоюза.

Более 20 лет возглавлял одну из крупнейших партий Германии - Христианско-демократический союз.





Коль и экс-президент Польши Лех Валенса, 2004 год





Коль в компании экс-президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего, 2005 год





Коль и канцлер Германии Ангела Меркель, 2009 год

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Фото: EPA

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