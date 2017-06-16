Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль
Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Bild.
Экс-глава немецкого правительства умер сегодня утром, 16 июня, в своем доме в родном Людвигсхафене на западе Германии.
Коль занял пост канцлера ФРГ (Западной Германии) в 1982 году. Сыграл огромную роль в процессе объединения ФРГ и ГДР. После восстановления единства страны (1990 год) занимал должность канцлера объединенной Германии еще восемь лет.
Коль в компании премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана, 1985 год
Коль и папа римский Иоанн Павел II, 1998 год
Коль также сделал вклад в завершение холодной войны и объединение Европы, результатом которого стало создание Евросоюза.
Более 20 лет возглавлял одну из крупнейших партий Германии - Христианско-демократический союз.
Коль и экс-президент Польши Лех Валенса, 2004 год
Коль в компании экс-президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего, 2005 год
Коль и канцлер Германии Ангела Меркель, 2009 год
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Фото: EPA
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