USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль

16.06.2017 18:51
Коль умер в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет. На протяжении 1982-1998 годов он занимал пост канцлера сначала ФРГ, а затем объединенной Германии
Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль
Гельмут Коль (фото - EPA)

Бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Bild.

Экс-глава немецкого правительства умер сегодня утром, 16 июня, в своем доме в родном Людвигсхафене на западе Германии.

Коль занял пост канцлера ФРГ (Западной Германии) в 1982 году. Сыграл огромную роль в процессе объединения ФРГ и ГДР. После восстановления единства страны (1990 год) занимал должность канцлера объединенной Германии еще восемь лет.


Коль в компании премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и президента США Рональда Рейгана, 1985 год


Коль и папа римский Иоанн Павел II, 1998 год

Коль также сделал вклад в завершение холодной войны и объединение Европы, результатом которого стало создание Евросоюза.

Более 20 лет возглавлял одну из крупнейших партий Германии - Христианско-демократический союз.


Коль и экс-президент Польши Лех Валенса, 2004 год


Коль в компании экс-президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего, 2005 год


Коль и канцлер Германии Ангела Меркель, 2009 год

Читайте также: В США умер Збигнев Бжезинский

Фото: EPA

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 