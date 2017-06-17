Тиллерсон отменил визит в Мексику из-за Катара
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил запланированную на следующую неделю поездку в Мексику на встречу Организации американских государств. Об этом сообщает Радио Свобода.
Тиллерсон останется в Вашингтоне для решения спора между Катаром и другими арабским странами. В Госдепартаменте пояснили, что он попытается в ходе телефонных переговоров убедить Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн и ОАЭ урегулировать разногласия.
5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Трамп одобрил это решение. 9 июня Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия.
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