Рекордсмен Майкл Фелпс проплывет наперегонки с белой акулой
Олимпийский чемпион, пловец-рекордсмен Майкл Фелпс проплывет наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале Discovery. Об этом сообщает BBC.
"Самый титулованный спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана", - анонсировал гонку телеканал.
Фелпс развивает в воде скорость до 9,6 км/ч, а акула - до 40,2 км/ч.
В Австралийском обществе сохранения морей уже выразили уверенность, что в гонке победит акула.
Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр. Он завоевал 13 олимпийских золотых медалей в индивидуальных соревнованиях и побил античный рекорд атлета Леонидаса из Родоса.
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