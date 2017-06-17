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Рекордсмен Майкл Фелпс проплывет наперегонки с белой акулой

17.06.2017 16:15
Шансы у Фелпса низкие - его скорость почти в четыре раза меньше скорости одной из крупнейших хищных рыб
Рекордсмен Майкл Фелпс проплывет наперегонки с белой акулой
Майкл Фелпс (фото - EPA)

Олимпийский чемпион, пловец-рекордсмен Майкл Фелпс проплывет наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале Discovery. Об этом сообщает BBC.

"Самый титулованный спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана", - анонсировал гонку телеканал.

Фелпс развивает в воде скорость до 9,6 км/ч, а акула - до 40,2 км/ч.

В Австралийском обществе сохранения морей уже выразили уверенность, что в гонке победит акула. 

Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр. Он завоевал 13 олимпийских золотых медалей в индивидуальных соревнованиях и побил античный рекорд атлета Леонидаса из Родоса. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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