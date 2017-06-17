На пожаре в Лондоне могли погибнуть 58 человек - полиция

Лондонская полиция сообщила, что количество жертв пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр может достигнуть 58 человек

По меньшей мере 58 человек числятся пропавшими без вести после пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, сообщила полиция британской столицы. Об этом сообщает ВВС.

В полиции заявляют, что шансов найти их живыми фактически нет. В пятницу сообщалось, что число жертв пожара достигло 30. В полиции тогда отмечали, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Среди тех, кого не удалось найти, числятся целые семьи.

По словам представителя полиции Стюарта Канди, число жертв пожара может еще вырасти, а поисковая операция будет продолжаться несколько недель.

Ранее, когда официальное число погибших составляло 17 человек, сообщалось, что в здании, которое полностью потушили только к утру четверга, могут оставаться десятки людей.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек. В среду с огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.





Фото: ЕРА

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.

Сегодня более тысячи демонстрантов собрались возле Даунинг стрит в Лондоне, где находится резиденция британского премьер-министра Терезы Мэй, требуя ее отставки в связи с реакцией правительства на трагедию в Гренфелл-тауэр.

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