Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Cогласно опросам партия президента Франции может рассчитывать на абсолютное большинство мест

Во Франции в воскресенье, 18 июня, проходит второй тур парламентских выборов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно опросам, партия президента Эмманюэля Макрона Вперед! может рассчитывать на убедительную победу. Ряд социологических институтов не исключают, что Вперед! и союзные ей силы получат до 470 из 577 мандатов в Национальном собрании.

Это обеспечит президенту мощную поддержку в деле проведения программы реформ, с помощью которой он надеется придать новый импульс французской экономике.

В ближайшие месяцы Макрон планирует, в числе прочего, провести спорную реформу, которая приведет к ослаблению прав трудящихся.

В то же время традиционно правивших во Франции консерваторов и социалистов, судя по всему, ожидает сокрушительное поражение на выборах.

Крайне правый Национальный фронт может получить в парламенте 10-15 мандатов. Но его лидер Марин Ле Пен возможно одержит маленькую символическую победу, выиграв в своем округе и впервые лично пройдя в Национальное собрание.

Наблюдатели вновь прогнозируют низкую явку избирателей. В ходе первого тура активность избирателей составила лишь чуть более 50%.

Согласно прогнозу Le Figaro по итогам второго тура пропрезидентская партия может получить 400-440 мест из 577, Республиканцы - 95-132 места, социалисты и их союзники - на 15-25 мест, Непокорная Франция -13-23 места и Национальный фронт - всего от 2 до 5 мест.

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Явка на выборах составила 48,7 %, став одной из самых низких в истории Пятой Республики во Франции, созданной в 1958 году.

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