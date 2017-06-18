На безопасность саммита G20 потратят €32 миллиона

Почти 21 миллион будет выделен полиции, отметили в МВД Германии

По данным МВД, расходы на безопасность в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом G20 обойдется только немецкому бюджету в 32 миллиона евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из общей суммы почти 21 миллион евро будет выделен полиции. Сюда включены также расходы на транспорт и размещение сотрудников.

Еще 9,6 миллионов евро израсходуют службы Федерального ведомства по уголовным делам.

Свыше полутора миллионов евро выделят на техническое обслуживание.

Окончательную сумму, которая была потрачена на саммит, правительство ФРГ назовет после его завершения.

При этом в бюджет немецкого МИД на проведение саммита заложено еще почти 49 миллионов евро.

Федеральная земля Гамбург получила от правительства 50 миллионов евро на обеспечение безопасности.

Саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля 2017 года.

12 июня сообщалось, что менее чем за месяц до начала саммита G20 в Гамбурге на границах Германии вводят временный контроль.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.