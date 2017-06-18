На парламентских выборах во Франции фиксируют крайне низкую явку

В случае сохранения тенденции явка может упасть до исторически низкого уровня

По состоянию на 12:00 по местному времени на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным МВД Франции, показатели явки более низкие по сравнению с первым туром парламентских выборов на 12:00.

11 июня 2017 года в голосовании приняли участие почти 20% избирателей.

"В случае сохранения тенденции явка может упасть до исторически низкого уровня. Во время первого тура в выборах приняли участие менее половины избирателей", - отмечает издание.

Согласно прогнозу Le Figaro по итогам второго тура пропрезидентская партия может получить 400-440 мест из 577, Республиканцы - 95-132 места, социалисты и их союзники - на 15-25 мест, Непокорная Франция -13-23 места и Национальный фронт - всего от 2 до 5 мест.

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Явка на выборах составила 48,7 %, став одной из самых низких в истории Пятой Республики во Франции, созданной в 1958 году.

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