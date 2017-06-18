Войска НАТО отработали сценарий нападения РФ на страны Балтии

На границе Польши и Литвы состоялись учения НАТО, во время которых отрабатывался сценарий возможного нападения РФ на страны Балтии

Американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения Российской Федерации в страны Балтии. Об этом сообщает Reuters.

Протяжность границы составляет 104 км и проходит через сельские угодья, леса и невысокие холмы. Отмечается, в случае захвата этой территории Россией, Эстония, Литва и Латвия будут отрезаны.

"Коридор уязвим из-за географии. Разумеется, не обязательно, что будет атака, но ... если он (коридор - ред.) будет закрыт, у нас есть три союзника, которые находятся на севере, которые потенциально могут быть изолированы от остальной части Альянс", - сообщил журналистам генерал-лейтенант США Бен Ходжес.

В течение двух дней в учениях принимали участие вертолеты США и британские самолеты, а также войска Польши, Литвы и Хорватии.

Учения НАТО и усиление присутствие Альянса на восточном фланге проходит накануне российско-белорусских учений Запад-2017.

11 июня в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО. 12 июня в Литве стартовали крупнейшие в нынешнем году международные военные учения НАТО "Железный волк-2017".

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