В Лондоне фургон въехал в толпу: есть жертва и пострадавшие
В Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Власти сообщают об одном погибшем и десяти раненых, передает CNN.
Полиция Лондона заявляет, что инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека.
Одного человека арестовали. Расследование продолжается. Больше информации обещают обнародовать позже. В лондонской скорой помощи также сообщили, что на место отправили ресурсы.
Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд будет расследоваться как теракт.
В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.
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