В Лондоне фургон въехал в толпу: есть жертва и пострадавшие

Инцидент произошел две недели спустя наезда фургона на людей на Лондонском мосту, когда погибли семь человек

В Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Власти сообщают об одном погибшем и десяти раненых, передает CNN.



Полиция Лондона заявляет, что инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека.

Одного человека арестовали. Расследование продолжается. Больше информации обещают обнародовать позже. В лондонской скорой помощи также сообщили, что на место отправили ресурсы.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд будет расследоваться как теракт.

В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.

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