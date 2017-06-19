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В Лондоне фургон въехал в толпу: есть жертва и пострадавшие

19.06.2017 03:57
Инцидент произошел две недели спустя наезда фургона на людей на Лондонском мосту, когда погибли семь человек
В Лондоне фургон въехал в толпу: есть жертва и пострадавшие
Фото: Metropolitan Police/Facebook

В Лондоне автомобиль въехал в прохожих. Власти сообщают об одном погибшем и десяти раненых, передает CNN.

Полиция Лондона заявляет, что инцидент произошел после полуночи на улице Семи Сестер. Пострадали мусульмане, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Из фургона выскочил мужчина с ножом и ранил одного человека.

Одного человека арестовали. Расследование продолжается. Больше информации обещают обнародовать позже. В лондонской скорой помощи также сообщили, что на место отправили ресурсы. 

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд будет расследоваться как теракт.

В центре Лондона поздно вечером 3 июня фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту. Жертвами атаки стали семь человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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