Во Франции вспыхнул пожар на крыше ядерного реактора
19.06.2017 23:51
Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается
Фото: ЕРА
Во Франции в 35 км от Лиона на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже произошел пожар, передает Reuters со ссылкой на Управление ядерной безопасности Франции.
Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается.
Институт радиационной защиты и ядерной безопасности сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения излучения.
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