Во Франции вспыхнул пожар на крыше ядерного реактора

Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается

Во Франции в 35 км от Лиона на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже произошел пожар, передает Reuters со ссылкой на Управление ядерной безопасности Франции.

Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

Институт радиационной защиты и ядерной безопасности сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения излучения.

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