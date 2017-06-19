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Во Франции вспыхнул пожар на крыше ядерного реактора

19.06.2017 23:51
Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается
Во Франции вспыхнул пожар на крыше ядерного реактора
Фото: ЕРА

Во Франции в 35 км от Лиона на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже произошел пожар, передает Reuters со ссылкой на Управление ядерной безопасности Франции.

Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

Институт радиационной защиты и ядерной безопасности сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения излучения. 

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