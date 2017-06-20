Маккейн: Поведение Путина становится все более агрессивным

Сенатор США подчеркнул, что Владимир Путин решительно настроен возродить Российскую империю

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что его беспокоят действия путинской России. Об этом сообщает Голос Америки.

"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, то применяя обычное оружие в его продолжающейся агрессии в Украине, то в осуществлении кибератак во всем регионе. Этот человек полон решимости вернуть Российскую империю", - сказал Маккейн.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе его беспокоит Северная Корея и ее прогресс в вопросе изготовления ядерного оружия.

30 мая 2017 года Маккейн заявил, Путин - еще большая угроза, чем террористическая группировка Исламское государство.

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