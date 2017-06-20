USD:  25.85  26.11   EUR:  28.77  29.32  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Маккейн: Поведение Путина становится все более агрессивным

20.06.2017 10:09
Сенатор США подчеркнул, что Владимир Путин решительно настроен возродить Российскую империю
Маккейн: Поведение Путина становится все более агрессивным
Джон Маккейн (фото - EPA)

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что его беспокоят действия путинской России. Об этом сообщает Голос Америки.

"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, то применяя обычное оружие в его продолжающейся агрессии в Украине, то в осуществлении кибератак во всем регионе. Этот человек полон решимости вернуть Российскую империю", - сказал Маккейн.

Он добавил, что в краткосрочной перспективе его беспокоит Северная Корея и ее прогресс в вопросе изготовления ядерного оружия.

30 мая 2017 года Маккейн заявил, Путин - еще большая угроза, чем террористическая группировка Исламское государство.

Читайте также: Маккейн: Поправка по санкциям заставит Путина заплатить сполна

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 