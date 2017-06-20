Маккейн: Поведение Путина становится все более агрессивным
20.06.2017 10:09
Сенатор США подчеркнул, что Владимир Путин решительно настроен возродить Российскую империю
Джон Маккейн (фото - EPA)
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что его беспокоят действия путинской России. Об этом сообщает Голос Америки.
"Поведение Владимира Путина становится все более агрессивным и более провокационным, то применяя обычное оружие в его продолжающейся агрессии в Украине, то в осуществлении кибератак во всем регионе. Этот человек полон решимости вернуть Российскую империю", - сказал Маккейн.
Он добавил, что в краткосрочной перспективе его беспокоит Северная Корея и ее прогресс в вопросе изготовления ядерного оружия.
30 мая 2017 года Маккейн заявил, Путин - еще большая угроза, чем террористическая группировка Исламское государство.
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