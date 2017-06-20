Правительство Франции ушло в техническую отставку после выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил сформировать новый состав кабинета министров до вечера 21 июня

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета, так как по итогам выборов в парламент в среду должны будут объявить новый состав правительства. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Президент принял отставку и поручил сформировать новый состав кабинета министров.

Издание сообщает, что несмотря на убедительную победу на выборах партии Макрона Республика, вперед!, кадровое изменения в правительстве будут незначительными.

19 июня сообщалось, что на парламентских выборах во Франции победу одержала пропрезидентская партия Вперед, Республика!, которая получит 308 из 577 мест в парламенте.

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