Правительство Франции ушло в техническую отставку после выборов
20.06.2017 10:01
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил сформировать новый состав кабинета министров до вечера 21 июня
Эдуард Филипп (фото - EPA)
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке своего кабинета, так как по итогам выборов в парламент в среду должны будут объявить новый состав правительства. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Президент принял отставку и поручил сформировать новый состав кабинета министров.
Издание сообщает, что несмотря на убедительную победу на выборах партии Макрона Республика, вперед!, кадровое изменения в правительстве будут незначительными.
19 июня сообщалось, что на парламентских выборах во Франции победу одержала пропрезидентская партия Вперед, Республика!, которая получит 308 из 577 мест в парламенте.
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