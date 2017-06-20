Падение Су-22: Австралия ставит на паузу боевые вылеты в Сирии

Австралийцы решили пока просто понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуации после ликвидации американцами самолета ВВС Сирии и угроз России

Сегодня, 20 июня, оборонное ведомство Австралии объявило о временном прекращении участия в боевых вылетах международной коалиции для ударов по позициям террористов в Сирии. Такое решение, пишет Reuters, было принято в связи с эскалацией напряженности в отношениях США и РФ после уничтожения американцами Су-22 сирийской армии, которую поддерживает Москва.

"В качестве меры предосторожности ударные операции Австралийских сил обороны в Сирии временно прекращены", - говорится в сообщении ведомства.

По словам пресс-атташе, австралийский контингент в Сирии "внимательно отслеживает ситуацию в воздухе", а решение о возобновлении боевых вылетов будет принято, "когда потребуется".

При этом операции с участием австралийских пилотов в воздухе Ирака продолжатся без пауз.

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Вечером 18 июня истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство.

В Минобороны РФ назвали действия США в Сирии "военной агрессией" и снова прекратиливзаимодействие с американцами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Также россияне пригрозили, что обнаруженные западнее реки Евфрат любые воздушные объекты теперь "будут приниматься на сопровождение" в качестве воздушных целей. Прямых угроз "сбивать" не было.

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