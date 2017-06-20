США обвинили КНДР в смерти освобожденного из тюрьмы студента

Президент Дональд Трамп осудил жестокость режима Ким Чен Ына, обвинив его в неуважении верховенства права и "элементарной человеческой порядочности"

Власти США возлагают на северокорейский режим ответственность за смерть американского студента Отто Уормбира, скончавшегося спустя несколько дней после освобождения из тюрьмы в КНДР. Об этом говорится в заявлениях президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.



"Судьба Отто усиливает решимость моей администрации предотвращать такие трагедии, когда невинные люди оказываются в руках режимов, не уважающих верховенство права или элементарную человеческую порядочность. США в очередной раз осуждают жестокость северокорейского режима, когда мы оплакиваем его последнюю жертву", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.



Также президент выразил соболезнования родным и близким Уормбира.



Смерть американца прокомментировали и в Госдепартаменте. "Мы считаем, что Северная Корея несет ответственность за несправедливое тюремное заключение Отто Уормбира, и требуем освободить трех других незаконно задержанных американцев", - сказано в заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Сенатор-республиканец Джон Маккейн прямо обвинил Пхеньян в убийстве студента.



"Давайте говорить откровенно: гражданин США Отто Уормбир был убит режимом Ким Чен Ына. В последний год своей жизни он пережил тот кошмар, в ловушке которого северокорейский народ находится в течение 70 лет: принудительный труд, массовый голод, систематическая жестокость, пытки и убийства", - говорится в заявлении политика на его персональном сайте.



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Маккейн подчеркнул, что помимо ядерной угрозы и дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона КНДР теперь прибегает к жестокому обращению с американскими гражданами. "США не могут и не должны терпеть убийство своих граждан вражескими силами", - заявил сенатор.

13 июня 2017 года 22-летний Уормбир был освобожден из северокорейской тюрьмы, где он пробыл 15 месяцев за попытку кражи пропагандистского плаката. Родители студента сообщили, что их сын находится в состоянии комы. В Пхеньяне утверждали, что у молодого человека диагностирован ботулизм, а в кому он впал якобы после принятия снотворного. Американские врачи признаков ботулизма у Уормбира не обнаружили.

19 июня американец скончался, так и не придя в сознание.



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