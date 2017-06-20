ЕС изменит дизайн шенгенской визы в целях безопасности
Сегодня Совет ЕС принял постановление, согласно которому предлагается единый формат виз. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.
Предлагается новый общий дизайн визовой наклейки с целью повышения безопасности и предотвращения подделок.
"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, была скомпрометирована серьезными инцидентами подделками и мошенничеством", - отмечается в сообщении.
Ирландия и Соединенное Королевство не будут субъектами нового регламента, согласно дополнительным протоколам к договорам ЕС, но по их инициативе Еврокомиссия может вступить с ними во взаимодействие с целью технического.
Ожидается, что регламент будет подписан Советом ЕС и Европарламентом в начале июля и опубликован в Официальном журнале.
Через 20 дней после этого вступит в силу.
1 июня сообщалось, что Администрация Белого дома выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в США, в соответствии с которой у людей могут запрашивать данные соцсетей за последние пять лет и биографию за 15 лет.
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