ЕС изменит дизайн шенгенской визы в целях безопасности

Предлагается новый общий дизайн визовой наклейки с целью повышения безопасности и предотвращения подделок, отметили в Совете ЕС

Сегодня Совет ЕС принял постановление, согласно которому предлагается единый формат виз. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Предлагается новый общий дизайн визовой наклейки с целью повышения безопасности и предотвращения подделок.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, была скомпрометирована серьезными инцидентами подделками и мошенничеством", - отмечается в сообщении.

Ирландия и Соединенное Королевство не будут субъектами нового регламента, согласно дополнительным протоколам к договорам ЕС, но по их инициативе Еврокомиссия может вступить с ними во взаимодействие с целью технического.

Ожидается, что регламент будет подписан Советом ЕС и Европарламентом в начале июля и опубликован в Официальном журнале.

Через 20 дней после этого вступит в силу.

1 июня сообщалось, что Администрация Белого дома выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в США, в соответствии с которой у людей могут запрашивать данные соцсетей за последние пять лет и биографию за 15 лет.

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