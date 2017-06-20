В Италии умерла известный модельер Карла Фенди

Итальянскому дизайнеру было 79 лет

В Риме умерла итальянский дизайнер, почетный президент бренда Fendi Карла Фенди. Об этом сообщает Le Repubblica.

Модельер перенесла тяжелое заболевание легких, однако причину ее смерти пока не называют.

Карла Фенди умерла на 80- м году жизни. Бренд Fendi в 1925 году основал ее отец.

Именно благодаря Карле Фенди бренд удалось интернационализировать, и он смог выйти на внешние рынки.

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