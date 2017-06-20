Россия должна выплатить ЛГБТ-активистам 49 тысяч евро - ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал российский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних дискриминацией и таким, что нарушает право на самовыражение. Об этом говорится в протоколе судового решения. ЕСПЧ, передает Meduza.
Принятый в РФ в 2013 году закон нарушает статью 10 (свобода выражения мнения) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Жалобу подали ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев, которые привлекались к ответственности за пропаганду гомосексуализма. ЕСПЧ обязует Россию выплатить заявителям 49,1 тысяч евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, включая сумму растрат на судебные издержки.
За нарушение этого закона в РФ предполагается штраф до четырех-пяти тысяч рублей для обычных граждан (около $86) и до 100 тысяч рублей ($1725) в случае публикации материалов с пропагандой в СМИ или сети Интернете. 14 человек были оштрафованы по этому закону с 2014 по 2016 год.
16 мая против Рамзана Кадырова из-за преследования геев подали иск в Гаагу: из окна на девятом этаже выбросили 17-летнего подростка-гея.
После просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель президент России Владимир Путин пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне. После этого глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что в правоохранительные органы республики не поступали данные о преследовании геев.
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