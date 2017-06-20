Венгрия сменила Польшу на посту председателя Вышеградской группы

Бета Шидло хочет, чтобы Евросоюз развивался так, как Вышеградская группа

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан принял от польского премьера Беаты Шидло председательство в Вышеградской группе (V4). Об этом пишет TVP.Info.

Формально председательство Польши завершится 30 июня и с 1 июля в течение года этот пост будет занимать Венгрия. В июле 2016 года Польша сменила Чехию.

Шидло отметила, что хочет развития для Евросоюза такого, как у Вышеградской четверки - "безопасно, быстро, с акцентированием внимания на дела своих жителей". Также она подчеркнула, что на мировой политической арене голос V4 стал более весомым, так как его принимали во внимание в дискуссиях на уровне ЕС.

Премьер Венгрии поблагодарил Польшу, Словакию и Чехию за то, что" вчетвером защищали границу не только Венгрии, но и в целом южные границы Евросоюза" от наплыва мигрантов.



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