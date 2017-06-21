Теракт в Брюсселе: стали известны подробности о нападавшем

По источникам СМИ, мужчина перед нападением выкрикивал что-то о джихаде

Мужчина, который совершил взрыв у входа в вокзал в Брюсселе, крикнул "Аллах Акбар". Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на источники.



Предварительно, нападение совершил мужчина 30-35 лет. Он взорвал чемодан.



Сотрудник вокзала Никола ван Херевеген заявил, что нападавший также нес нечто похожее на пояс смертника.

Известно, что взрыв произошел около 22:00 по киевскому времени. Никто не пострадал, но на площади возле Брюссельской ратуши возникла паника.

Полиция назвала произошедшее терактом.

22 марта в аэропорту и на станциях метро Брюсселя прогремели взрывы. В результате терактов, по последним данным бельгийской прокуратуры, погибли 32 человека, около 150 были ранены.

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