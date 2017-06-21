Исламисты захватили школу на Филиппинах: есть заложники
21.06.2017 06:57
Школу захватили члены группировки Исламские борцы за свободу в Бангасаморо. Количество заложников выясняется
Фото: EPA
Исламисты захватили школу на юге Филиппин. Несколько учеников находятся в заложниках, сообщает Reuters.
Полиция сообщила, что школу в городе Пигкавайян в провинции Котабато на острове Минданао атаковали около 300 вооруженных мужчин. Это члены группировки Исламские борцы за свободу в Бангасаморо.
Силовики пока выясняют, сколько людей в заложниках.
Информации о пострадавших нет.
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