Исламисты захватили школу на Филиппинах: есть заложники

Школу захватили члены группировки Исламские борцы за свободу в Бангасаморо. Количество заложников выясняется

Исламисты захватили школу на юге Филиппин. Несколько учеников находятся в заложниках, сообщает Reuters.



Полиция сообщила, что школу в городе Пигкавайян в провинции Котабато на острове Минданао атаковали около 300 вооруженных мужчин. Это члены группировки Исламские борцы за свободу в Бангасаморо.



Силовики пока выясняют, сколько людей в заложниках.

Информации о пострадавших нет.

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