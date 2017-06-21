Саудовская Аравия узнала имя возможного будущего короля

Кронпринц является ключевой фигурой в противостоянии ряда стран Ближнего Востока с Катаром и пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа

Король Саудовской Аравии Салман назначил своего 31-летнего сына Мохаммеда бин Салмана наследным принцем и первым в очереди на трон. Об этом сообщает Associated Press.

Кронпринц в марте ездил в Белый дом, что ускорило визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Также агентство подчеркивает, что тесные связи между Эр-Риядом и Вашингтоном, возможно, помогли ускорить восхождение Мохаммеда бин Салмана в качестве наследного принца.





Мохаммед бин Салман и Дональд Трамп (Фото - EPA)

Как пишет АР, принц столкнулся с критикой за возглавляемую Саудовской Аравией военную операцию в Йемене, которую он курирует как министр обороны. Также принц является ключевой фигурой в противостоянии с Ираном и изоляции Катара за поддержку исламистских группировок.

В 2015 году Мохаммед бин Салман в качестве министра обороны Саудовской Аравии встречался с Владимиром Путиным во время первого официального визита в Россию.

Владимир Путин и Мохаммед бин Салман (Фото - EPA)

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

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