В Брюсселе открылся саммит ЕС

Главными темами встречи лидеров Евросоюза будут безопасность, оборона, миграционный кризис, Brexit, санкции против России и вопрос Северного потока-2

Сегодня, 22 июня 2017 года, в Брюсселе стартует саммит Европейского Союза. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.



"Безопасность и оборона, миграционный кризис, Brexit - вот главные темы очередного саммита ЕС 22-23 июня в Брюсселе. Лидеры Евросоюза намерены, в частности, начать процесс реформирования европейской системы предоставления убежища и договориться о создании совместного оборонного фонда", - отмечается в сообщении.

Ожидается также, что на саммите будет принято решение о продлении санкций против страны-агрессора России. Еще одной темой обсуждения может стать проект удвоения мощностей Североевропейского газопровода.

Вечером 22 июня в рамках рабочего ужина лидеры ЕС будут обсуждать и другие темы мировой политики, в частности, ход реализации минских договоренностей.

Канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует своих партнеров по этому вопросу, после чего саммит будет решать, продлевать ли санкции ЕС, введенные против РФ.

"Я исхожу из того, что санкции будут продлены", - заявил представитель канцлера на брифинге в Берлине 21 июня.

"Не исключено, что при обсуждении санкций речь на встрече в Брюсселе зайдет и еще об одной теме, напрямую затрагивающей интересы России, - о проекте Северный поток-2", - говорится в сообщении.

21 июня 2017 года сообщалось, что президент Петр Порошенко встретится с главой Европейского Совета Дональдом Туском.

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