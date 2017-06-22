Принц Гарри: Никто из наследников престола не хочет быть монархом

Внук британской королевы Елизаветы II отметил, что даже если он станет королем, то будет сам ходить за покупками

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek, передает Би-би-си.

"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", - сказал принц Гарри, отец которого, принц Чарльз - первый в очереди на британский престол.

При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.

В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".

Значительную часть интервью принца Гарри занимает его рассказ о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года.

В апреле 2017 года в интервью британскому изданию Telegraph он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери, и о том, что два года находился в состоянии "полного хаоса".





В апреле этого года Елизавете II исполнился 91 год; ее старшему сыну принцу Чарльзу, отцу принцев Уильяма и Гарри, в ноябре исполнится 69 лет (фото - EPA)

В новом интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана.

"Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить", - рассказал принц Гарри.

И добавил: "Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками".

Но не беспокоит ли принца Гарри, что такого рода "заурядность" может сделать королевскую семью слишком доступной? "Тут непросто найти баланс, - ответил он. - Конечно, мы не хотим потерять ощущение волшебства. Британская публика и весь мир нуждаются в институтах, подобных британской монархии".

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление - "в первую очередь потому, что он дает понять, что Виндзоры вовсе не стремятся занять "самый главный пост" (как сказала в свое время принцесса Диана), и наследники Елизаветы II сделают это не по желанию, а из чувства долженствования".

Питер Хант обращает внимание и на еще один удивительный аспект интервью принца Гарри: он ни разу не упоминает своего отца.

Ранее вчера сообщалось, что супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в качестве меры предосторожности из-за инфекционного заболевания.

В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

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