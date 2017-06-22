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Принц Гарри: Никто из наследников престола не хочет быть монархом

22.06.2017 10:20
Внук британской королевы Елизаветы II отметил, что даже если он станет королем, то будет сам ходить за покупками
Принц Гарри: Никто из наследников престола не хочет быть монархом
Принц Гарри (фото - EPA)

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри предположил, что никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek,  передает Би-би-си.

"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю", - сказал принц Гарри, отец которого, принц Чарльз - первый в очереди на британский престол.

При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.

В интервью Newsweek принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради "большей пользы для людей".

Значительную часть интервью принца Гарри занимает его рассказ о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть своей матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года.

В апреле 2017 года в интервью британскому изданию Telegraph он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных со смертью матери, и о том, что два года находился в состоянии "полного хаоса".


В апреле этого года Елизавете II исполнился 91 год; ее старшему сыну принцу Чарльзу, отцу принцев Уильяма и Гарри, в ноябре исполнится 69 лет (фото - EPA)

В новом интервью Гарри рассказал, что живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана.

"Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить", - рассказал принц Гарри.

И добавил: "Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками".

Но не беспокоит ли принца Гарри, что такого рода "заурядность" может сделать королевскую семью слишком доступной? "Тут непросто найти баланс, - ответил он. - Конечно, мы не хотим потерять ощущение волшебства. Британская публика и весь мир нуждаются в институтах, подобных британской монархии".

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Питер Хант, интервью Гарри у многих вызовет удивление - "в первую очередь потому, что он дает понять, что Виндзоры вовсе не стремятся занять "самый главный пост" (как сказала в свое время принцесса Диана), и наследники Елизаветы II сделают это не по желанию, а из чувства долженствования".

Питер Хант обращает внимание и на еще один удивительный аспект интервью принца Гарри: он ни разу не упоминает своего отца. 

Ранее вчера сообщалось, что супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, госпитализирован в качестве меры предосторожности из-за инфекционного заболевания.

В мае Букингемский дворец объявил, что принц Филипп осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Читайте также: У Британии есть четкий план действий после смерти королевы - СМИ

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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