Макрон пока не видит замены Асаду, оппозиция в Сирии шокирована

Французский президент аргументировал свою позицию тем, что не видит, кто может стать преемником для поддерживаемого Москвой сирийского президента

Уход с политической арены сирийского диктатора Башара Асада больше не является приоритетом при решении проблемы с гражданской войной в этой стране. Об этом в интервью нескольким европейским изданиям заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет AFP.

Такая позиция французского лидера по ближневосточному конфликту - первая официально озвученная за время его пребывания у власти.

"Реальное изменение, которое я предпринял по этому вопросу, заключается в том, что я не говорил, что устранение Башара Асада - обязательное условие, так как никто не представил мне его легитимного преемника", - сказал он.

По словам Макрона, международное сообщество должно больше сосредоточиться на "тотальной войне" с джихадистами, в том числе террористической сетью Исламское государство. "Нам нужно сотрудничество всех, чтобы их (боевиков, - ред.) извести, в частности, России", - отметил он.

Кроме того, Макрон считает ошибочными мнения, что конфликт можно разрешить военной силой, так как не хочет видеть Сирию "несостоявшимся государством". "Мое глубокое убеждение: нам нужна политическая и дипломатическая дорожная карта", - подчеркнул он.





Башар Асад (скриншот из видеозаписи)

Такая позиция Макрона вызвала крайне негативную реакцию сирийской оппозиции.

"Позор Франции, чей лидер Эмманюэль Макрона не считает Асада своим врагом и врагом человечества. Трагический упадок морали и гуманности", - заявил представитель Сирийской национальной коалиции Ахмед Рамадан.

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