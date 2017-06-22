СССР победил бы в войне и без союзников, считают 63% россиян

Количество граждан РФ, считающих победу исключительной заслугой Советского Союза, за последнее время снизилось: в 2014-м и 2015 году таковых было 69%

В то, что Советский Союз мог бы победить Германию без помощи других стран, верят 63% россиян. Как следует из результатов исследования, проведенного Левада-центром, 28% опрошенных признают, что союзники сыграли важную роль в исходе Второй мировой войны. Об этом сообщает Би-би-си.

Количество граждан РФ, считающих победу исключительной заслугой Советского Союза, за последнее время снизилось: в 2014 и 2015 году таковых было 69%.

"Минимальное число сторонников независимости СССР от военной помощи (57%, согласно данным cоциологов, - ред.) было в 2010 году на фоне кризиса в стране", - пояснил замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

В то же время число критиков действий Иосифа Сталина в военное время снизилось.

Количество россиян, связывающих большие потери Советского Союза с "тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами" сейчас составляет 12%. В мае 2011 года респондентов, придерживающихся такой точки зрения, было 18%, а в 1997 году - треть.

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Сейчас многомиллионные потери СССР во Второй мировой войне опрошенные объясняют в основном "внезапностью нападения" (36% респондентов) и "военным и техническим превосходством Германии" (24% респондентов).

В "cлабости, неумелости советского командования" или "жестокости гитлеровцев" видит основную причину каждый десятый.

По официальным данным, потери СССР во Второй Мировой войне составили 26,6 миллионов человек. Почти 9 миллионов из этого числа - военнослужащие.

Ранее сообщалось, что наиболее враждебно настроенными к России странами, по мнению ее граждан, являются США, Украина, Германия, Латвия и Литва.

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