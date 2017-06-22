USD:  25.87  26.10   EUR:  28.76  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

96-летнего мужа королевы Британии выписали из больницы

22.06.2017 15:18
Он был госпитализирован для профилактики из-за обострения старой болезни
96-летнего мужа королевы Британии выписали из больницы
Герцог Филипп (фото - EPA)

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп покинул клинику после двухдневного пребывания из-за госпитализации, сообщает Telegraph.

Пресс-секретарь Букингемского дворца подтвердил, что герцог покинул клинику имени короля Эдуарда VII сегодня утром, но подробности о состоянии его здоровья разглашать отказался. 

21 июня герцог был госпитализирован в качестве меры предосторожности по совету врача после обострения инфекционной болезни и в возрасте 96 лет придерживается здорового питания и делает упражнения. 4 мая Букингемский дворец объявил, что Филипп отойдет от дел, а сегодня, 22 июня, принц Гарри заявил, что никто из наследников престола не хочет быть монархом.

Читайте также: У Британии есть четкий план действий после смерти королевы - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 