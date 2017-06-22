96-летнего мужа королевы Британии выписали из больницы

21 июня герцог был госпитализирован в качестве меры предосторожности по совету врача после обострения инфекционной болезни и в возрасте 96 лет придерживается здорового питания и делает упражнения. 4 мая Букингемский дворец объявил, что Филипп отойдет от дел, а сегодня, 22 июня, принц Гарри заявил, что никто из наследников престола не хочет быть монархом.

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