96-летнего мужа королевы Британии выписали из больницы
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп покинул клинику после двухдневного пребывания из-за госпитализации, сообщает Telegraph.
Пресс-секретарь Букингемского дворца подтвердил, что герцог покинул клинику имени короля Эдуарда VII сегодня утром, но подробности о состоянии его здоровья разглашать отказался.
21 июня герцог был госпитализирован в качестве меры предосторожности по совету врача после обострения инфекционной болезни и в возрасте 96 лет придерживается здорового питания и делает упражнения. 4 мая Букингемский дворец объявил, что Филипп отойдет от дел, а сегодня, 22 июня, принц Гарри заявил, что никто из наследников престола не хочет быть монархом.
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