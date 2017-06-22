Забастовка коммунальщиков в Греции, города утопают в мусоре: фото

Больше всего от накопления мусора страдают туристические зоны Афин и Салоники

С начала недели в городах по всей Греции из-за забастовки коммунальщиков появилось огромное количество мусора. Об этом сообщает ВВС.

Жители Афин и Салоников больше всего страдают от скопления мусора.





Коммунальщики четыре дня проводят забастовку из-за возможного сокращения 10 тысячи рабочих мест.





Они подожгли мусор у здания МВД и бросали краску. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм здания.





Читайте также: В Греции бастуют против нового пакета реформ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



