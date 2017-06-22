Забастовка коммунальщиков в Греции, города утопают в мусоре: фото
22.06.2017 15:43
Больше всего от накопления мусора страдают туристические зоны Афин и Салоники
Фото: EPA
С начала недели в городах по всей Греции из-за забастовки коммунальщиков появилось огромное количество мусора. Об этом сообщает ВВС.
Жители Афин и Салоников больше всего страдают от скопления мусора.
Коммунальщики четыре дня проводят забастовку из-за возможного сокращения 10 тысячи рабочих мест.
Они подожгли мусор у здания МВД и бросали краску. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм здания.
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