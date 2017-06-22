В Брюсселе задержали четырех человек по подозрению в терроризме
В Бельгии полиция задержала четырех человек по подозрению в попытке совершить теракты в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Их задержали во время обысков в районах Моленбек, Андерлехт и Кокельберг. Правоохранители не сообщают, были ли во время рейда найдены важные для дела доказательства.
Задержанных по подозрению в инциденте допросят, а решение о содержании их под стражей примет суд.
20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар!". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника". Никто не пострадал, но на площади возле Брюссельской ратуши возникла паника. Рядом с местом индидента был корреспондент .
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.
Читайте также: СМИ назвали имя исполнителя теракта в Брюсселе: фото
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
22.05.17
13:40
-
24.05.17
08:10
-
19.06.17
10:52
-
вчера
08:00
-
24.05.17
13:26