В Брюсселе задержали четырех человек по подозрению в терроризме

Полиция Бельгии провела рейды в связи с попыткой теракта на вокзале в Брюсселе, в результате которых задержала четырех человек

В Бельгии полиция задержала четырех человек по подозрению в попытке совершить теракты в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Их задержали во время обысков в районах Моленбек, Андерлехт и Кокельберг. Правоохранители не сообщают, были ли во время рейда найдены важные для дела доказательства.

Задержанных по подозрению в инциденте допросят, а решение о содержании их под стражей примет суд.



20 июня 2017 года около 22:00 по киевскому времени у входа на железнодорожный вокзал в Брюсселе мужчина в возрасте 30-35 лет совершил подрыв СВУ в чемодане, крикнув перед этим "Аллах Акбар!". По словам очевидцев, злоумышленник также нес нечто похожее на "пояс смертника". Никто не пострадал, но на площади возле Брюссельской ратуши возникла паника. Рядом с местом индидента был корреспондент .

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание Совбеза страны.

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