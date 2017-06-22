В Москве задержали главу штаба Навального
В Москве задержали на пять суток Леонида Волкова, главу избирательного штаба российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Волков сообщил в своем Twitter.
Ему вменяют организацию несогласованного митинга через видеохостинг Youtube. Он пришел по повестке в отделение полиции из которого его сразу доставили в Симоновский суд Москвы.
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Адвокат главы штаба Иван Жданов показал норму Конституционного суда об определении организатора мероприятия и без объявления перерыва и объяснения причины, как отмечает Волков, судья "убежала звонить". Также он сообщает, что им отказано в допросе свидетелей.
12 июня, когда по всей территории Российской Федерации были запланированы антикоррупционные акции протеста, в
Москве силовики задержали Навального прямо в подъезде.
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