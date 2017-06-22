В Москве задержали главу штаба Навального

В Москве задержали на пять суток Леонида Волкова, главу избирательного штаба российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом Волков сообщил в своем Twitter.

Ему вменяют организацию несогласованного митинга через видеохостинг Youtube. Он пришел по повестке в отделение полиции из которого его сразу доставили в Симоновский суд Москвы.

Смотрите также: Митинги Навального: школьника обвинили в нападении на омоновца

Адвокат главы штаба Иван Жданов показал норму Конституционного суда об определении организатора мероприятия и без объявления перерыва и объяснения причины, как отмечает Волков, судья "убежала звонить". Также он сообщает, что им отказано в допросе свидетелей.

12 июня, когда по всей территории Российской Федерации были запланированы антикоррупционные акции протеста, в

Москве силовики задержали Навального прямо в подъезде.

Читайте также: Чиновники РФ получили право засекречивать данные об имуществе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.