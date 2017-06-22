В Афганистане взорвался заминированный автомобиль: 29 погибших
В результате взрыва заминированного автомобиля у банка в городе Лашкаргах в Афганистане погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает агентство AFP.
"В результате сегодняшнего взрыва погибли по крайней мере 29 человек и еще 60 получили ранения", - заявили в местной больнице.
Он также отметил, что число погибших может увеличиться.
Ранее сообщалось о 20 погибших в результате взрыва заминированного автомобиля возле отделения Нового банка Кабула.
Среди погибших и раненых представители полиции и армии, гражданские лица и сотрудники отделения банка.
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял, однако, как сообщается, в прошлом террористы Талибана и Исламского государства совершали атаки на банки, где правоохранители, солдаты и другие государственные служащие получают свою зарплату.
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