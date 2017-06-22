Французские полицейские уже задержали четверых подозреваемых в нападении

В Париже ограбили главу делегации Рособоронэкспорта, которая прибыла на авиакосмический салон в Ле Бурже, Сергея Корнева. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Во вторник вечером, когда Сергей Корнев на машине возвращался с выставки, на выезде из тоннеля грабители разбили стекло и, угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности, заявили в агентстве.

Российский чиновник получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации. Водитель автомобиля не пострадал. Французские полицейские уже задержали четверых подозреваемых в нападении.

В МИД Франции заявили, что по инциденту сразу было начало следствие.

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